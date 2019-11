Nach der Länderspielpause steigen auch die Drittligisten am Wochenende wieder in den Punktspielbetrieb ein. Bereits am Freitagabend (19 Uhr im Liveticker auf www.sport-im-osten.de) können sich die Fans auf das Traditionsduell zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC freuen.