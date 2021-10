Schnelltests sind nicht mehr kostenlos. Zumindest nicht für Freizeit-Veranstaltungen und darunter fallen auch die Besuche in Drittliga-Stadien.

Beim Halleschen FC müssen die Zuschauer, die nicht geimpft und nicht genesen sind, beim Heimspiel am Sonnabend gegen den 1. FC Saarbrücken wie bisher auch einen negativen Corona-Test vorweisen.

Der Verein unterstützt die Fans und bietet den Test für zehn Euro an. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, können sich Besucher gegen Vorlage der Eintrittskarte am Spieltag in der Kantstraße ab 8 Uhr testen lassen. "Natürlich ist auch das Mitbringen eines gültigen Corona-Tests nicht älter als 24 Stunden möglich und ratsam", hieß es weiter.