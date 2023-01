Kevin Broll ist das Ergebnis manchmal aus dem Gesicht zu lesen. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Da kam es gut, dass Broll beim polnischen Erstligisten gerade seinen Stammplatz im Tor verloren hatte. Der Torwart, der Ende Dezember erstmals Papa wurde, hatte ohnehin nur einen Ein-Jahres-Vertrag in Zabrze. So traf es sich für beide Seiten passend, sich wieder zu vereinen. Schließlich war Broll in Dresden immer gesetzt. Für Dynamo absolvierte er bereits 108 Spiele, davon knapp ein Drittel ohne Gegentor. Jetzt bricht er das Abenteuer im Heimatland seiner Eltern, die beide aus Polen stammten, vorzeitig ab. Broll hatte in Zabrze in einem Team mit Ex-Weltmeister Lukas Podolski gespielt.