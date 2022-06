Kevin Ehlers geht in seine fünfte Profisaison bei der SG Dynamo Dresden. Der Drittligist verlängerte am Dienstag (21.06.2022) den Vertrag mit dem 21 Jahre alten Innenverteidiger um weitere zwei Jahre bis 2024. Damit bleibt nach Panagiotis Vlachodimos ein weiterer Spieler der Zweitliga-Mannschaft den Schwarz-Gelben auch nach dem Abstieg treu.

Ehlers kam vor fünf Jahren aus der Jugend des F.C. Hansa Rostock nach Dresden. Für Dynamo absolvierte er in der 2. Bundesliga bislang 28 Spiele, in der 3. Liga kam er 29 Mal zum Einsatz. Zu seinen Beweggründen, in Dresden zu bleiben, sagt er: "Wir haben lange genug über den Abstieg getrauert - jetzt heißt es: Anpacken und so schnell wie möglich in die 2. Bundesliga zurückkehren. Dresden ist für mich zu einer 'zweiten Heimat' geworden, ich fühle mich in der Stadt und im Verein sehr wohl.“