Fußball | Aktion Kevin Pannewitz "verewigt" sich in Jena

Hauptinhalt

Er hat in Jena Spuren hinterlassen und wird mit einem T-Shirt verewigt: Kevin Pannewitz. Die Fußballschuhe hängt er noch nicht an den Nagel. Für das Samstag-Spiel in Rostock wünscht sich "Panne" drei Punkte für den FCC.