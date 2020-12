Dynamo Dresden muss vorerst ohne Kapitän Sebastian Mai auskommen. Wie der Fußball-Drittligist am Mittwochabend mitteilte, erlitt der 26 Jahre alte Abwehrspieler am vergangenen Samstag beim torlosen Remis gegen den KFC Uerdingen eine Verletzung in seinem rechten Knie und muss sich in den kommenden Tagen eingehenderen Untersuchungen unterziehen. Mai verpasst damit seine Rückkehr zum Halleschen FC am kommenden Samstag (ab 14 Uhr live in der SpiO-App), für den der Abwehrspieler zwei Jahre aktiv war, bevor er im Sommer 2019 zu seinem Heimatverein nach Dresden zurückkehrte.