Schmerzhafter Saisonabschluss für Ransford-Yeboah Königsdörffer. Der Offensivmann von Zweitliga-Aufsteiger SG Dynamo Dresden hat sich am vergangenen Samstag in Wiesbaden eine Verletzung am Außenmeniskus und der Kapsel zugezogen. Das gab der Verein am Montag (24.05.2021) nach einer MRT-Untersuchung bekannt.