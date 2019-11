Es gibt viele Vereine mit Tradition in Mitteldeutschland. Einige Namen fallen einem sofort ein - andere etwas später, wie beispielsweise der des FSV Zwickau. Ich finde das weder schlecht noch schlimm, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Verantwortliche in Zwickau auch gar nicht so traurig darüber ist. Denn wenn man nicht so unter dem Brennglas arbeitet, lebt es sich schon etwas ruhiger.

Bemerkenswerte Entwicklung

Die Entwicklung des Vereins ist auf jeden Fall bemerkenswert. Anscheinend hat man auch die richtigen Lehren aus der Vergangenheit gezogen. Vor zehn Jahren spielte der Verein noch in der Oberliga. Mittlerweile spielt man zwei Klassen höher, hat ein neues Stadion und plant die Gründung einer GmbH, um das Eigenkapital zu stärken und Investitionen in Infrastruktur und Mannschaft vornehmen zu können. Es werden dabei alle Seiten des Vereins bei der Entscheidungsfindung mit einbezogen, in einer Mitgliederversammlung soll darüber abgestimmt werden. Damit wird es eine von der Mehrheit getragene Entscheidung geben. Trainer Joe Enochs Bildrechte: Picture Point

Keine Illusionen

Das sieht für mich nach vernünftigen Strukturen und Verhältnisse aus. Mehr, höher und schneller geht immer. Aber ich habe das Gefühl, dass sich die Ansprüche und Ziele an den Möglichkeiten und der Realität orientieren. Es werden keine Illusionen gelebt. Es braucht Zeit, um die Bedingungen für nachhaltig höherklassigen Fußball aufzubauen und zu sichern, wenn man keinen milliardenschweren Mäzen hat. Deshalb muss man manchmal auch in den sauren Apfel beißen und wichtige Leute ziehen lassen, wie bei Trainer Torsten Ziegner und einigen Leistungsträgern der Mannschaft.

Joe Enochs - das passt