Die Art eines Abschiedes macht manchmal den Unterschied aus. So wie am Dienstagabend beim 1. FC Magdeburg. Da erklärte Thomas Hoßmang seinen Rücktritt als Cheftrainer des abstiegsbedrohten Drittligisten – und verdiente sich mit diesem Entschluss großen Respekt. Schließlich traf der Fußballlehrer laut Verein selbst die Entscheidung, zu der die FCM-Verantwortlichen offensichtlich nicht in der Lage waren.