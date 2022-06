In Aue beeindruckte Burger die Verantwortlichen. "Er ist in der Defensive universell einsetzbar, kann ein hohes Tempo gehen und besitzt einen starken linken Fuß. Das alles hat Korbinian in Magdeburg schon bewiesen. Die Liga ist für ihn also kein Neuland", sagte Cheftrainer Timo Rost. Präsident Helge Leonhardt meinte: "Korbinian bringt für einen Abwehrmann viel Wucht und Gardemaß mit."