Das Verletzungspech bleibt Magdeburgs Dustin Bomheuer treu. Der Innenverteidiger hat sich, wie befürchtet, beim Auswärtssieg in Würzburg schwer am rechten Knie verletzt. Wie der Verein auf MDR-Anfrage bestätigte, zog sich der 29-Jährige einen Kreuzbandriss zu und fällt mehrere Monate aus. "Er hat wirklich viel Pech, seitdem er bei uns ist. Die MRT-Untersuchung am Mittwochabend bestätigte leider den Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Das wird eine langwierige Sache", sagte FCM-Pressesprecher Norman Seidler.