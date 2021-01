Krise beim 1. FC Magdeburg Jetzt gehen die FCM-Fans auf die Barrikaden

Normalerweise meiden Fußball-Ultras den Kontakt zu Medienschaffenden. Das ist in Magdeburg nicht anders als anderswo. Doch nun haben sich Mitglieder von "Block U", der größten Magdeburger Ultragruppierung, an die Medien gewandt, um ihrem übergroßen Unmut über die Entwicklung des FCM Luft zu machen. Für den MDR war Sabrina Bramowski bei dem Gespräch, das sie selbst als konstruktiv und sachlich beschreibt:

Puh. Klare Worte. Genauso klare Worte finden die Fans in dem persönlichen Gespräch. Ein "Weiter so" dürfe es nicht geben. Der Verein habe strukturelle Probleme. Mit dem Antrag wollen die Anhänger eine Debatte starten. In Foren und im Freundeskreis soll über den FCM, über ihren 1. FC Magdeburg diskutiert werden. Aus Sicht vieler Mitglieder handelt der Verein nicht transparent. Die Entscheidungen würden nicht ordentlich kommuniziert, beklagen sie. Und: Der Verein – ihr Verein – hat sich in ihren Augen zu weit von seinen blau-weißen Anhängern entfernt.