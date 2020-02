Der Absturz des Tabellenführers

Bezeichnend: Terrence Boyd trifft nur die Latte. Bildrechte: imago images/VIADATA Doch dann kam alles anders. Am 14. Spieltag riss die Ungeschlagen-Serie mit einer bitteren 0:1 Niederlage im Derby gegen Magdeburg. Eine Woche später verlor der HFC gegen die Münchner Löwen (0:1). Zwar kam die Mannschaft schon kurz darauf zu neuen Kräften und schlug erst den FC Carl Zeiss Jena (3:0), und dann sogar den jetzigen Tabellenführer aus Duisburg.



Was allerdings seitdem mit der Mannschaft passiert ist, bereitet sicherlich allen Beteiligten reichlich Kopfzerbrechen. Seit dem knappen 1:0-Erfolg gegen den MSV Duisburg Ende November vergangenen Jahres wartet man in Halle vergeblich auf einen Sieg, verlor vier der letzten fünf Ligaspiele und ist auf Rang sieben abgerutscht.

Niederlage in Halberstadt neuer Tiefpunkt

Die Krönung der Hallenser Ergebniskrise war das Aus im Viertelfinale des Sachsen-Anhalt-Pokals. Ein Klassenunterschied war dabei in keiner Phase der 120 Minuten zu sehen. Die Mannschaft agierte in allen Bereichen fahrlässig und fand laut Trainer Ziegner nie die richtige "Einstellung zum Spiel". Man spielte zu lethargisch, vergeigte mehrere Sicherheitspässe in der Defensive und öffnete den nur auf Konter lauernden Halberstädtern somit Tür und Tor. Gleichzeitig ging man erneut viel zu fahrlässig mit den eigenen Chancen um. Sinnbildlich hierfür eine Aktion von Stürmer Terrence Boyd, der nur wenige Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit Halberstadt-Keeper Florian Sowade bereits geschlagen hatte und in der Folge am Außenpfosten scheiterte. Torsten Ziegner hofft auf bessere Zeiten. Bildrechte: imago images / VIADATA

Der HFC hat Potential