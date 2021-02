Dass die Trainerfrage bei einem Tabellenvorletzten gestellt wird, gehört zum Fußball-Geschäft dazu. So auch beim 1. FC Magdeburg und dessen Trainer Thomas Hoßmang. Nach der jüngsten 0:1-Pleite gegen die SG Dynamo Dresden am Samstag (06.02.), und damit der dritten Niederlage in Folge, kann auch die ansprechende Leistung der Sachsen-Anhalter nicht darüber hinwegtrösten: Fußball ist ein Ergebnissport, das bestätigte der FCM-Trainer nach dem Spiel am MDR-Mikrofon. Hoßmang konnte zuletzt kaum positive Ergebnisse vorweisen, das ist Fakt. Das Resultat: In der Tabelle stehen die Magdeburger, die in den drei jüngsten Niederlagen kein Tor erzielt haben, auf dem vorletzten Platz. Nur der VfB Lübeck ist noch schlechter, kann mit Punkten aus seinem Nachholspiel aber am FCM vorbeiziehen.