In der 3. Liga haben vor allem die schwach in die Saison gestarteten Clubs bis zum Ende der Wechselfrist noch ihre Kader verstärkt. Insgesamt haben die 20 Vereine im Transfersommer, der wegen der Corona-Pandemie deutlich länger war, 496 Zu- und Abgänge vermeldet. Das sind zwar weniger als im Rekord-Vorjahr (530), der Wet liegt aber immer noch auf dem hohen Niveau der Jahre zuvor.

Kritisch ist die Lage schon beim 1. FC Magdeburg. Nach einer chaotischen Vorsaison, in der man fast von der zweiten in die vierte Liga abgestürzt wäre, sollte alles besser werden. Doch mit nur einem Punkt aus drei Spielen steht der FCM am Tabellenende. Der langjährige Sportdirektor Mario Kallnik war kürzlich vom Wirtschaftsrat des Vereins öffentlich kritisiert worden - und lieferte sich nach der 0:2-Niederlage gegen Viktoria Köln am Wochenende dann ein Wortgefecht mit Vertretern des Rats. In Thore Jacobsen (Werder Bremen) und Florian Kath (SC Freiburg) wurden als Reaktion auf den schwachen Saisonstart zuletzt noch zwei alte Bekannte erneut ausgeliehen, hinzu kommt Maximilian Franzke vom FC St. Pauli.