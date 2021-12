Dem Coach selbst ist natürlich auch nicht entgangen, dass sein Arbeitsplatz in Halle massiv gefährdet ist. "Im Fußball zählen natürlich Ergebnisse, und die haben wir gerade nicht. Deswegen sind die Jungs ganz schön niedergeschlagen. Dass wir Trainer in die Kritik geraten, ist doch ganz klar. Was jetzt kommt, wird man sehen, da werden sich die Verantwortlichen bestimmt beraten. Dazu kann ich jetzt nichts sagen", so der Trainer nach dem 1:4 beim SV Meppen. Trainingsauftakt beim HFC ist am 2. Januar, dann vielleicht schon mit einem neuen Übungsleiter.