Nach der Anfangseuphorie mit dem Derbysieg in Magdeburg ist der Hallesche FC mittlerweile in ein tiefes Loch gefallen. Drei Niederlagen in Folge sprechen für sich. In der Offensive mangelt es an Durchschlagskraft, hinten wackelt die Abwehr gewaltig. Trainer Florian Schnorrenberg ist angefressen und von der ganzen Situation "genervt". Mittelfeldspieler Selim Gündüz zollte zumindest nach der Niederlage gegen Zwickau dem Gegner Respekt, indem er deren Qualität im Abschluss lobte. Für Mittelfeldakteur Julian Guttau ist es ein Rätsel, warum die Hallenser so wenig Torgefahr ausstrahlen. Wir haben drei O-Töne gesammelt.