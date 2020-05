Fußball | 3. Liga Kleingruppentraining und Kritik am DFB: Hallescher FC und FSV Zwickau zurück auf dem Rasen

Die Drittliga-Teams des Hallschen FC und FSV Zwickau haben am Sonntag ihr Training in Kleingruppen wieder aufgenommen. Beide Klubs verbanden diese Meldung mit einer neuerlichen Kritik an der Re-Start-Initiative des DFB. Die Behörden und "nicht etwa Drohungen von Verbandsfunktionären" sind maßgeblich, teilte der FSV mit.