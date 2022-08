Auch Kaiser und Rizzuto auf dem Markt

Auch in Mitteldeutschland bekannte Profis wie Dominik Kaiser, Calogero Rizzuto oder Lasse Schlüter sind noch zu haben und in ihrer Rolle nicht allein. Ein Blick über die Grenzen lässt internationale Topspieler auf Jobsuche aufblitzen. Da wäre zum Beispiel Florian Grillitsch, der mit einem Marktwert von 14 Millionen Euro derzeit wertvollste vereinslose Spieler. Ajax Amsterdam soll die Fühler nach dem Ex-Hoffenheimer, der 178 Bundesligaspiele absolvierte, ausgestreckt haben. Auch Innenverteidiger Jason Denayer (u.a. Manchester City) und Torwart Loris Karius sind noch arbeitslos.

Dynamo Dresden legt nach

Wer kommt noch unter? Das Angebot ist groß, der Bedarf aber auch. Vor allem bei denen, die einen missglückten Start hingelegt haben. So wie Dynamo Dresden, wo es im Mittelfeld klemmt, deshalb wurde am Montag (29.08.2022) nachgelegt und Akaki Gogia vom FC Zürich zur SGD gelotst. Niklas Hauptmann (1. FC Köln) soll folgen. Auch Erzgebirge Aue bräuchte dringend einen Knipser. Der FSV Zwickau ist auch auf der Suche nach Offensivpower, testete in diesen Tagen Selcuk Alibaz (vereinslos) und Raphael Assibey-Mensah (SC Freiburg II). Genau wie beim Halleschen FC deuten sich auch in Zwickau keine weiteren Abgänge an.

1. FC Magdeburg kann Verstärkungen gebrauchen

Auch Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg dürfte Augen und Ohren weit offen halten, hat vor allem in der Defensive Bedarf. Der Aufsichtsrat stimmte kürzlich Maßnahmen zur "Verbesserung der sportlichen Situation" zu. Bundesligist RB Leipzig hat seine Personalplanungen dagegen abgeschlossen. Am Montag wurde die Leihe von Alexander Sörloth und der Wechsel von Joscha Wosz bekannt. Der gefrustete Emil Forsberg, der in dieser Saison ein Statistendasein führt, wird wohl bleiben und nicht auf einen Last-Minute-Wechsel drängen.