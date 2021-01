Drittligist Hallescher FC muss in den nächsten Wochen auf Sven Müller verzichten. Wie der Verein am Donnerstag erklärte, zog sich der Torhüter einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Müller hatte verletzungsbedingt bereits am Mittwoch beim 0:0 gegen Waldhof Mannheim gefehlt.