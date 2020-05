Die Landesverbände aus Sachsen und Thüringen sind für einen Saisonabbruch in der 3. Liga. Diese soll perspektivisch auf 22 Teams aufgestockt und allen Regionalliga-Meistern der direkte Aufstieg ermöglicht werden. Den entsprechenden Antrag wollen die beiden Landesverbände beim Außerordentlichen Bundestag des DFB am 25. Mai einbringen.

Am Freitag hatten sich beide Verbände mit den Drittliga-Managern aus Magdeburg, Halle, Jena und Zwickau zusammengeschaltet. Dabei wurde über die Themen des DFB-Bundestages diskutiert. Die Clubs bekräftigten ihren Willen, die aktuelle Saison abzubrechen. Zudem stellten die Vereine ihre Zukunftsmodelle für die Liga vor. Hermann Winkler, Präsident des Sächsischen Fußballverbandes, nannte die Vorschläge aus Magdeburg und Jena eine "sehr gute Idee". "Wir werden es beim DFB-Bundestag einbringen", so Winkler. Besonders der Vorschlag, dass endlich alle Meister der Regionalliga ab 2021 aufsteigen, sei längst überfällig.

Die Konzepte sehen keine Absteiger vor, die Clubs auf den Plätzen eins und zwei sollen in die 2. Liga aufsteigen, aus der zwei Absteiger kommen. Aus den Regionalligen gibt es vier Aufsteiger. In der Saison 2020/21 würde die 3. Liga mit 24 Mannschaften spielen. Ein Modell aus Magdeburg sieht vor, dass 2020/21 sieben Clubs absteigen und fünf aufsteigen. Jena schlägt vor, dass zunächst sechs absteigen und vier aufsteigen. In beiden Szenarien soll die 3. Liga ab der Spielzeit 2021/22 dann 22 Clubs umfassen, wovon fünf absteigen. "Die Delegierten des Bundestages haben zwei Optionen und zwei konstruktive Vorschläge über die sie entscheiden können", sagten die Geschäftsführer Chris Förster (Jena) und Mario Kallnik (Magdeburg).