1860-Keeper Marco Hiller hielt zunächst, doch den Abraller verwandelte Hohender zum 0:1 nach 72 Sekunden. In der Folge suchte beide Teams in einem ansehnlichen Spiel den Weg nach vorn. Während Sascha Mölders und Stefan Lex (16.) auf "Löwen-Seite" den Ausgleich vergeben hatten, schlugen die Gäste nach 36 Minute das zweite mal eiskalt zu. Philipp Hosiner zog Hiller nach außen und bediente Erik Tallig, welcher zum 0:2 einschob. Fortan kamen die Hausherren besser ins Spiel und schafften noch vor der Pause den Ausgleich durch Stefan Lex, der sich über rechts durchsetzte und ins lange Eck traf (41.).

Nach dem Wechsel schalteten die Münchner Löwen in den Turbo-Gang. Lohn war zunächst das 2:2 per Foulelfmeter durch Tim Gebhart (56.). Zuvor hatte der eingewechselte Maximilian Oesterhelweg seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall gebracht.

Nur zwei Minuten später sorgte Torjäger Sascha Mölders für das 3:2 nach Zusammenspiel mit Lex und Phillipp Steinhart. Chemnitz suchte seinerseits jedoch auch den Weg nach vorn und belohnte sich mit dem 3:3 durch Philipp Hosiner (65.), der einen gravierenden Fehlpass von Efkan Bekiroglu im Spielaufbau nutze und den Ball aus 20 Metern ins Eck schlenzte. In der Folge spielten beide Teams auf Sieg. Dieser gelang den Hausherren durch einen Lucky Punch durch "Joker" Prince Osei-Owusu per Kopf nach einer Ecke in der Nachspielzeit zum 4:3. Für den Torjubel gab es Gelb. Übrigens die zwölfte (!) im gesamten Spiel. Dem Torschüzten und den 14.000 heimischen Fans dürfte dies egal sein. Den 1.000 mitgereisten Chemnitzern blieb unterm Strich lediglich der Jubel über drei Auswärtstore.

Bildrechte: imago images/Werner Scholz

Patrick Glöckner (Chemnitz): "Es waren gute Momente dabei. Wir gehen 2:0 in Führung. Aber man hatte nie das Gefühl, dass das Spiel entschieden ist. Wir sind beim 1:2 nicht in die Umschaltbewegung reingekommen. Wir wollten hier einen Punkt mitnehmen. Den haben wir knapp verpasst. Das Spiel war ausgeglichen, mit viel Offensiv-Power."



Michael Köllner (München): "Es war von der Dramaturgie ein Spiel, was man sich nicht ausdenken kann. Das 3:3 war ein Genickschlag, genauso wie die zwei ersten Tore des CFC. Unser Team hat eine Riesen-Mentalität gezeigt. Wir haben hinten raus noch an den Sieg geglaubt. Wir haben heute generell offensiv gespielt, schon von der Aufstellung her."