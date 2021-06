"Der FSV Zwickau ist mittlerweile ein gestandener Drittligist und hat hier super Bedingungen, sowie ein tolles Stadion. Zudem haben sich die Verantwortlichen wirklich um mich bemüht, sodass ich glaube, dass ich hier einen wichtigen Schritt in meiner Entwicklung machen kann", wird Horn in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Er hoffe auf eine erfolgreiche Saison und wolle in der Mannschaft eine tragende Rolle einnehmen.



Sportdirektor Toni Wachsmuth freut sich über einen "schnellen Spieler aus, der in Wolfsburg eine Top-Ausbildung erfahren hat und auf der linken Seite sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbar ist."