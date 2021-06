Drittligist 1. FC Magdeburg hat Luca Schuler vom FC Schalke 04 II verpflichtet. Der 22-Jährige wird die Rückennummer 26 tragen. Schuler absolvierte in der abgelaufenen Saison zwei Bundesligaspiele, stand beim 1:4 in Mönchengladbach und beim 0:0 gegen den FSV Mainz 05. Zudem kam er für die zweite Mannschaft der Schalker auf insgesamt 39 Partien in der Regionalliga West. Dort spielte auch mit FCM-Neuzugang Jason Ceka zusammen.