Stor kam 2019 zur SGD, konnte sich aber nicht wirklich durchsetzen und bestritt lediglich 29 Spiele, in denen er zwei Tore und zwei Vorlagen verbuchen konnte. Meist war der 23-Jährige verliehen. So ging es für ihn schon nach wenigen Monaten im Winter 2020 zurück zu seinem Heimatverein NK Aluminij. In der abgelaufenen Saison spielte der Angreifer auf Leihbasis für Apollon Limassol auf Zypern, wo er in acht Spielen zwei Tore und eine Vorlage beisteuerte.