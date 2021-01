Zwar ist der Glaube an den Klassenerhalt in Magdeburg noch längst nicht verloren, jedoch dürften die kommenden Wochen in der Landeshauptstadt fundamental für die Zukunft des FCM werden. Auch Lutz Lindemann hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, mahnt aber mit sehr deutlichen Worten vor einem möglichen Abstieg. "Wenn der FCM absteigt, dann werden sie sich für Jahre verabschieden", so Lindemann.