Der 33-jährige Abwehrspieler hatte sich im Duell mit Kölns Seok-ju Hong eine Verletzung zugezogen und musste in der 34. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Tobias Knost. Wie war es passiert? Bei dem Versuch, den Schuss von Hong zu blocken, traf ihn der Südkoreaner in die Wade. Nach einer eingehenden Untersuchung stand am Dienstag (2. November) fest, dass sich der Innenverteidiger, der 2020 vom KFC Uerdingen an die Elbe wechselte, einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Das bedeutet erst einmal Pause, Bittroff wird dem FCM offenbar mehrere Wochen fehlen.