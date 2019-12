Der 1. FC Magdeburg hat sich von Cheftrainer Stefan Krämer getrennt. Das gab der Fußball-Drittligist am Sonntag bekannt. Geschäftsführer Mario Kallnik erklärte: "In Analyse der großen Leistungsschwankungen unserer Mannschaft in der Vorrunde sehen wir unsere Entwicklungsziele gefährdet." Krämer, der einen Vertrag bis 2021 unterschrieben hatte, sei am Sonntagabend über die Freistellung persönlich informiert worden, schrieb der Verein in einer Pressemitteilung.