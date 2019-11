Den Oberbayern fiel auch in der zweiten Hälfte wenig ein. Letztlich blieb die Chance von Felix Schröter, dessen Schuss aus drei Metern vom eigenen Mann (Dominik Stroh-Engel) verhindert wurde, die einzige wirkliche Chance im zweiten Durchgang. Der FCM konnte so die Partie locker runterspielen und sich auch ein paar Schludrigkeiten bei Kontern erlauben. Durch den fünften Saisonsieg rückt Magdeburg bis auf Platz sechs der Drittliga-Tabelle vor, einen Rang hinter Haching.

Claus Schromm (Unterhaching): "Die Partie hat uns nicht in die Karten gespielt. Da musst du hier in Magdeburg deinen Mann stehen und das hat nicht geklappt. Im Übergangsspiel haben wir es nicht gut gemacht. Wir haben unsere Prinzipien nicht durchgezogen. Das war ein guter Vorgeschmack aufs Derby heute."

Stefan Krämer (Magdeburg): "Das ging heute in die richtige Richtung. Ein verdienter Sieg. Der Unterschied zu den letzten Wochen ist, dass wir eine Chance früh genutzt haben. Wir sind dran geblieben und heute haben sich die Jungs belohnt. Die Eckenvariante vor dem 2:0 hatten wir am Freitag noch extra geübt. Die Phasen mit Ballbesitz haben mir gut Gefallen, außer in der letzten halben Stunde. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Jetzt hoffe ich sehr, dass wir gegen Großaspach endlich mal nachlegen können."