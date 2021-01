Der 1,70 Meter große Rheinland-Pfälzer kann auf dem Flügel oder hinter den Spitzen eingesetzt werden. "Es reizt mich sehr, dabei mitzuhelfen, den FCM aus dem Tabellenkeller herauszuholen. Meine Stärken sind im offensiven Bereich, vor allem auch in Eins-gegen-Eins-Situationen", sagte Atik.



Offensivpower ist auch nötigt, in den bisher absolvierten 15 Spielen knipste der 1. FC Magdeburg nur 13 Mal. "Er ist quirlig, technisch beschlagen und hat seine Stärken als Vorlagengeber sowie im Torabschluss. Damit passt er genau in das Profil, das wir gesucht haben", sagte Sportdirektor Otmar Schork.