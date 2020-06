Die Magdeburger begannen abwartend und ließen die Rostocker kommen. Den ersten Annäherungsversuch starteten die Blau-Weißen in der siebten Minute, doch der Schuss von Bertram strich knapp über den Rostocker Kasten. FCH-Keeper Kolke wäre aber dran gewesen. Ansonsten führten die Hanseaten Regie und hatten in der 34. Minute eine gute Chance zur Führung. Nach einem Handspiel von Rother gab es Freistoß für die Rostocker. Opoku schritt zur Tat, schoss das Kunstleder aber in die Mauer. In der 42. Minute passierte es dann doch. Nach hartem Einsteigen von Harant an Opoku zeigte Schiedsrichter Schwengers auf den Punkt. Ahlschwede übernahm Verantwortung und brachte seine Farben in Führung.