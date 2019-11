Demnach schloss der FCM die vergangene Spielzeit mit einem Gewinn von 2,7 Millionen Euro ab. Dadurch stieg das Eigenkapital auf 5,7 Millionen Euro. Der Umsatz betrug 21,4 Millionen - was einen neuen Vereinsrekord bedeutet. Für die laufende Saison plant der FCM mit einem Etat von 4,4 Millionen Euro für die Profi-Mannschaft und damit gut drei Millionen weniger als in der 2. Liga.

Sportchef Maik Franz und Geschäftsführer Mario Kallnik stecken die Köpfe zusammen. Bildrechte: IMAGO

Auch wenn die eine Saison in der 2. Bundesliga sportlich enttäuschend verlief, lohnte sie sich für die Elbestädter. Das lag vor allem an den deutlich höheren Fernsehgeldern. 8,5 Millionen Euro erhielt der FCM allein für die TV-Übertragungen in Liga zwei, dazu kamen 6,9 Millionen Euro aus Werbeerlösen und 5,3 Millionen Euro aus dem Verkauf von Tickets. Zum Vergleich: In der Saison 2017/18 hatte der Drittligist nur 1,2 Millionen Euro an Fernsehgeldern eingenommen.



In der hohen Diskrepanz bei der Verteilung der TV-Gelder sieht Kallnik ein großes Problem. Der Magdeburger Geschäftsführer plädiert schon lange für eine Anpassung und Umverteilung zugunsten der Vereine aus der 3. Liga. Es ist dennoch beachtlich, wie sich der FCM unter Kallnik erholt hat. Als der frühere Profi 2012 das Amt des Geschäftsführers übernahm, lasteten 400.000 Euro Schulden beziehungsweise ein negatives Eigenkapital auf dem Verein. Kallnik hatte sich bei seinem Dienstantritt den Schuldenabbau auf die Fahnen geschrieben und eindrucksvoll geliefert.