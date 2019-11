Fußball | 3. Liga Magdeburg muss gegen "Spitzenmannschaft" Unterhaching ran

16. Spieltag

Die Saison des 1. FC Magdeburg gleicht bisher einer Achterbahnfahrt. Wenn es noch in Richtung Rückkehr 2. Liga gehen soll, müssen nun Siege her. Allerdings wartet als nächstes am Sonnabend (14 Uhr) das Topteam SpVgg Unterhaching auf den FCM.