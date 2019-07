Mehr als ein Jahr nach der Randale während der Zweitliga-Aufstiegsfeier des 1. FC Magdeburg hat die Polizei weitere Tatverdächtige ermitteln können. Derzeit würden 177 Ermittlungsverfahren bearbeitet, 64 Verdächtige hätten bisher festgestellt werden können, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Mitte April dieses Jahres waren es noch 152 Verfahren und 50 ermittelte Tatverdächtige gewesen.

Am 21. April 2018 hatte sich der 1. FC Magdeburg durch ein 2:0 gegen Fortuna Köln vorzeitig den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Bis zu 2.500 Fans versammelten sich danach am zentral gelegenen Hasselbachplatz. Nachdem zunächst ausgelassen, aber friedlich gefeiert wurde, schlug die Stimmung bei einigen Anhängern mit steigendem Alkoholkonsum um. Etliche Randalierer zündete Böller, zerstörten Überwachungskameras, entfachte Feuer auf der Straße und attackierten Feuerwehrleute und Polizisten. Dabei wurden nach Polizeiangaben 30 Beamte verletzt.