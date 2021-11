Der Rechtsverteidiger verletzte sich bei dem Spiel und blieb bereits zur Halbzeit in der Kabine. Er verspürte ein "Ziehen im Oberschenkel", wie FCM-Coach Christian Titz nach der Partie sagte, was sich nach einer MRT-Untersuchung als Oberschenkelzerrung herausstellte. Wieder ein Schlag für die Magdeburger, da Obermair eine feste Größe in den Planungen von Titz ist. Der 25-Jährige stand bislang in allen Begegnungen in der Startelf und verpasste bis zu seiner Auswechslung im Köln-Spiel keine Einsatzminute.