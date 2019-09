Beck erlöst den FCM

Und weiter ging es in diesem Stil: Bertram schloss von der Strafraumgrenze nur einen halben Meter neben den linken Pfosten ab (10.), auf der anderen Seite zog Albion Vrenezi mal ab und verfehlte das Magdeburger Tor haarscharf (11.). Björn Rother (li.) und Patrick Sontheimer im Duell. Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

Nach einer Viertelstunde beruhigte sich die Partie ein wenig, die Gäste blieben vor allem über ihre Standards gefährlich. So verpasste Schuppan erneut nach einer Ecke mit seinem Kopfball nur knapp den kurzen Pfosten (22.).

In der 40. Minute dann schließlich die erlösende Führung für den FCM: Dominik Ernst flankte auf Beck und der Torjäger machte das, was er am besten kann: Er köpfte unhaltbar für Verstappen ins linke Eck. Christian Beck erzielt das Tor zum 1:0. Bildrechte: imago images/foto2press

Chahed macht den Deckel drauf

Die zweite Hälfte fing dann etwas gemächlicher an. Nun prägten vor allem intensive Zweikämpfe das Bild. Ein Geschenk in Form eines ungeschickten Handspiels von Schuppan im Strafraum brachte dem FCM die Chance aufs 2:0. Bertram trat an und verwandelte den Elfmeter sicher (62.).

Die Magdeburger hatten die Partie nun im Griff, von den Kickers kam offensiv kaum noch etwas. Den Deckel drauf machte schließlich der eingewechselte Tarek Chahed, der mit Beck Doppelpass spielt und ins kurze Eck abschloss (80.).

Das sagten die Trainer

Michael Schiele (Würzburg): "Die Niederlage ist auf jeden Fall zu hoch. Wir haben am Anfang etwas gebraucht. Von der zehnten bis zur 35. Minute haben wir das Spiel in der Hand gehabt. Danach ist Magdeburg besser aufgekommen. In der zweiten Halbzeit waren wir offensiv nicht mehr so zwingend. Wir hatten uns mehr ausgerechnet mit unseren zwei Siegen im Rücken gegen einen angeschlagenen Gegner."