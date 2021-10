Beim 1. FC Magdeburg könnte es sportlich nicht besser laufen. Nach zwölf Spieltagen schmücken die Blau-Weißen die Drittliga-Tabellenspitze und mausern sich zum Meisterschaftsfavoriten. Auch in finanzieller Hinsicht sieht es bei den Magdeburgern gut aus. Trotz aller Widrigkeiten durch die Pandemie hat der FCM die Saison 2019/20 mit Gewinn abgeschlossen.

Nach Angaben der "Bild" verbuchte der Stammverein einen Gewinn von 574.000 Euro und weist nun ein Eigenkapital von 4,2 Millionen Euro auf. Noch etwas höher fiel der Gewinn der ausgegliederten Profi-Abteilung aus. Bei einem Umsatz von 12,1 Millionen Euro stand am Ende ein Plus von 854.000 Euro zu Buche. Das Eigenkapital liegt bei 6,6 Millionen Euro.

Der FCM hatte am Sonntag (17. Oktober) in der MDCC-Arena neben der regulären Jahreshauptversammlung eine Außerordentliche Mitgliederversammlung. durchgeführt. Der Grund: Mitglieder hatten im Vorfeld dafür Unterschriften gesammelt. In der AOMV ging es vorwiegend um die sportliche Entwicklung von November 2018 bis Januar 2021. Im Austausch mit den anwesenden Mitgliedern äußerten sich dann Vertreter aus dem Aufsichtsrat und dem Präsidium sowie Geschäftsführer Mario Kallnik zur Situation.