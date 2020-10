Beide haben laut Trainer Thomas Hoßmang einen Trainingsplan bekommen, den sie abarbeiten müssen. Ob und wann mit einer Rückkehr zu rechnen ist, ließ Hoßmang offen. Auch "die Gründe bleiben intern", sagte der Trainer vor dem wichtigen Spiel am Samstag in Mannheim (Live im MDR und in der SpiO-App). Sein Job sei jetzt, die Jungs gut vorzubereiten und einen guten Plan in Mannheim zu haben.