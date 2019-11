Mit nahezu 17.000 Fans pro Heimspiel belegt der 1. FC Magdeburg hinter dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig aktuell Rang drei in der Zuschauertabelle der 3. Liga. Die MDCC-Arena in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts bietet also den perfekten Rahmen für das erste Drittliga-Livespiel 2020 im MDR Fernsehen, wenn der gastgebende FCM den sächsischen Kontrahenten FSV Zwickau empfängt. Das Ost-Duell wird - wie gewohnt bei einem TV-Livespiel - um 14:03 Uhr angepfiffen.



Im Hinspiel vergangenen Juli hatte der FSV dem Zweitliga-Absteiger aus der Elbestadt in einem intensiven Duell auf Augenhöhe ein 0:0-Unentschieden abgerungen. Nach derzeit absolvierten 16. Spieltagen fehlen Magdeburg (6., 23 Punkte) fünf Zähler auf den vom großen Rivalen Hallescher FC belegten Aufstiegsrelegationsplatz. Nur einen Punkt weniger als der FCM hat der aktuelle Tabellenneunte Zwickau.