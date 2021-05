Erst Magdeburg und Halle am 35. Spieltag und dann Zwickau ein paar Tage später - der Verbleib in der 3. Liga ist den drei Teams zwei Spieltage vor dem Ende nicht mehr zu nehmen. Aus Mitteldeutschland werden auch in der kommenden Drittliga-Saison (mindestens) drei Vereine an den Start gehen. Anders als in den Jahren zuvor, gab es für die Teams in diesem Jahr beinahe frühzeitig Sicherheit.