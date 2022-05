Der 1. FC Magdeburg muss in den kommenden Wochen auf Kai Brünker verzichten. Wie Trainer Christian Titz auf der Pressekonferenz des Vereins vor dem Abschlussspiel in Osnabrück sagte, zog sich der 27-jährige Stürmer einen Syndesmosebandriss zu. Brünker wird bereits am Freitag operiert. "Es ist natürlich nicht glücklich Wir sind aber froh, dass es ein überschaubarer Zeitraum ist", sagte Titz. Vermutlich wird der Offensivmann mindestens sechs Wochen ausfallen und so auch den Saisonauftakt verpassen.