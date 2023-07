Hat Torhüter Raphael Koczor versucht ein Spiel zu manipulieren? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Sportgericht des Deutsche Fußball-Bundes (DFB) an diesem Freitag. Eine entsprechende Mitteilung veröffentlichte der DFB am Mittwoch (26.07.2023).

Dem 34-jährigen Deutsch-Polen, der in der Vorsaison bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag stand, wird vorgeworfen, im Vorfeld der Drittligapartie zwischen RWE und dem Halleschen FC am 37. Spieltag der abgelaufenen Spielzeit (20. Mai 2023) bei dem ihm bekannten Spieler Marcel Appiah vom VfB Oldenburg angerufen und bei dessen Rückruf sinngemäß gefragt zu haben, ob "Oldenburg sich schon etwas überlegt habe, wenn sich Rot-Weiss Essen in Halle reinhaut und gewinnt". Der HFC und Oldenburg waren zu diesem Zeitpunkt direkte Kontrahenten im Kampf gegen den Abstieg.