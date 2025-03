Aues-Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich erklärt das in der Pressemitteilung so: "Marcel Bär hat die schriftlich vereinbarte Anzahl an Pflichtspielen erreicht, so dass sich sein Arbeitspapier beim FC Erzgebirge Aue automatisch um ein Jahr verlängert hat. Das gibt ihm die nötige Rückendeckung und Sicherheit, ab Sommer 2025 nicht vor einer ungewissen Zukunft mitten in der Verletzung zu stehen." Ab welcher Spiele-Anzahl die Klausel wirkte, wurde zunächst nicht bekannt. Bär hatte in dieser Saison 27 Einsätze.