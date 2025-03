Marcel Bär von Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat sich am Mittwochabend bei der 1:4-Auswärtsniederlage der "Veilchen" bei Hansa Rostock einen Riss der Achillessehne zugezogen. Das gab der Verein am Donnerstag (13. März 2025) auf seiner Website bekannt. Damit wird der 32-Jährige in dieser Saison nicht mehr für die Sachsen auflaufen können, mit einem Comeback ist frühestens in einem halben Jahr zu rechnen.