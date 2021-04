Dynamo Dresdens Ex-Kapitän Marco Hartmann würde trotz seiner Verletzungssorgen gerne noch ein weiteres Jahr für die Schwarz-Gelben auflaufen. Das sagte der Routinier in einem Interview auf der Homepage des Fußball-Drittligisten. Der Vertrag des 33-Jährigen, der nach einer Knie-OP bis Saisonende ausfällt , läuft am Ende dieser Spielzeit aus.

Das soll es aber noch nicht gewesen sein, hofft Hartmann, der aktuell in seiner achten Dynamo-Saison ist: "Auch wenn es nur fünf Spiele waren, konnte ich in dieser Spielzeit zeigen, dass ich absolut in der Lage bin, hier auch sportlich etwas Positives beizutragen. Das hat richtig gutgetan und ich habe diese Phase sehr genossen. Ich habe das Gefühl, dass ich nach wie vor auf dem Platz helfen kann, wenn ich gesund bin."



Gespräche über seine Zukunft haben begonnen, etwas Konkretes gibt es noch nicht. Klar ist für das Urgestein der Schwarz-Gelben (nur Volker Oppitz und Maik Wagefeld waren nach der Wende länger bei Dynamo) aber auf jeden Fall: "Ich will keiner sein, der eine Art Anhängsel ist, das man nicht los wird, sondern jemand, der wirklich gebraucht und aus diesem Grund mitgenommen wird."