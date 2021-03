Fußball-Drittligist Dynamo Dresden muss für den Rest der Saison auf Routinier Marco Hartmann verzichten. Der 33-Jährige ist am Mittwoch am Knie operiert worden, kann in dieser Spielzeit aber nicht mehr zum Einsatz kommen. Das teilte Dynamo am Mittwoch mit. "Wie sich jeder denken kann, bin ich unglaublich enttäuscht, dass die Saison für mich nun vorzeitig beendet ist", sagte Hartmann.

Marco Hartmann Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner