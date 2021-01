Im Februar will Marco Hartmann der Mannschaft wieder zur Verfügung stehen. (Archiv)

Im Februar will Marco Hartmann der Mannschaft wieder zur Verfügung stehen. (Archiv) Bildrechte: imago images/Hentschel

Dynamo Dresdens langjähriger Kapitän Marco Hartmann hat eine klare Vorstellung von seiner Zukunft: Ein Jahr will er noch die Töppen schnüren, "dann ist definitiv Schluss". Das verriet der 32-Jährige im Interview des "Kicker" (Donnerstag). Zurzeit fehlt Hartmann dem Drittliga-Spitzenreiter wegen einer Knieverletzung. "Deshalb heißt es, schnellstmöglich fit zu werden und nachzuweisen, dass ich noch Leistung abrufen kann."

Seit 2013 spielt Hartmann bei Dynamo Dresden, am Saisonende läuft sein Vertrag bei den Sachsen aus. Erst in ein paar Wochen wird er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. "Ich hatte zu Beginn der Woche eine Kontrolluntersuchung, die einen guten Heilungsverlauf ergab. Aktuell bedeutet das für mich weiter viel Fahrrad fahren. In den nächsten Tagen werde ich dann wieder mit leichten Laufeinheiten beginnen", sagte Hartmann.