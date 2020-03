"Wir wollen alle weiterspielen", sagte Kallnik am Dienstag (17.03.) im Interview mit "Sport im Osten" zur Entscheidung von Montag (16.03.), dass die 3. Liga den Spielbetrieb bis zum 30.4. unterbricht und nicht ganz abgesagt hat. Man habe nun bis zu diesem Zieldatum Zeit "geschenkt bekommen", um sich auf mögliche weitere Szenarien vorzubereiten. Das Wichtigste sei die Bekämpfung bzw. Eindämmung des Virus. An diese Maßgabe müssten sich alle halten. Außerdem betonte der FCM-Manager die Voraussetzung, dass alle Vereine bei einem möglichen Neustart gleiche Bedingungen haben. "Nur wenn Wettbewerbsgleicheit gegeben ist, kann der Betrieb wieder aufgenommen werden. Die Chancen müssen für alle Vereine gleich und fair sein", so Kallnik.