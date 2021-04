Dynamo Dresdens Trainer Markus Kauczinski hat gelassen darauf reagiert, dass sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft und er sich in Sachen Zukunft noch in der Warteschleife befindet. "Das Leben ist kein Ponyhof", so der 51-Jährige im "SpiO-Talk" am Karfreitag, "ich kann da auch den Verein verstehen". Er müsse zwar auch "an seine Familie denken", aber "es ist soweit alles geklärt. Man muss Ziele erreichen, und dann kann man sich zusammensetzen. Mehr gibt es dazu noch nicht zu sagen. Dann werden sich die Dinge fügen."