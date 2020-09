Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, will sich der 20-Jährige fortan seinem beruflichen Werdegang widmen. Der gebürtige Magdeburger wurde im Nachwuchsleistungszentrum des Vereins ausgebildet. Er war in der U17- und U19-Bundesliga aktiv und gehörte seit 2019 zum Profi-Kader, spielte allerdings nur im Landespokal für das Drittliga-Team. In der zweiten Halbserie der vergangenen Saison war Temp an den Regionalligisten Germania Halberstadt ausgeliehen und kehrte im August nach Magdeburg zurück.